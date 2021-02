SC Freiburg in Bremen kurzfristig ohne Schlotterbeck

Freiburgs Keven Schlotterbeck in Aktion.

Tom Weller/dpa/Archivbild

Bremen. Fußball-Bundesligist SC Freiburg muss im Auswärtsspiel bei Werder Bremen kurzfristig auf seinen Innenverteidiger Keven Schlotterbeck verzichten.

Der 23-Jährige leide an muskulären Problemen, teilte sein Verein eine Stunde vor dem Anpfiff (Samstag, 15.30 Uhr/Sky) via Twitter mit. Für Schlotterbeck und den aus der Nähe von Bremen stammenden Angreifer Lucas Höler stehen diesmal die be