Schiedsrichter Martin Petersen zeigt mit dem Finger.

Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Frankfurt am Main. Schiedsrichter Martin Petersen ist vom Deutschen Fußball-Bund wenige Stunden vor dem Anpfiff des Bundesligaspiels von Werder Bremen gegen den SC Freiburg als Video-Assistent abgesetzt worden.

Als Ersatz wurde am Samstag kurzfristig Marco Fritz in den Kölner Video-Keller beordert. Zuerst hatte die „Bild“ über den Wechsel berichtet.Petersen hatte sich am Freitagabend als Video-Assistent beim Zweitligaspiel von Holstein Kiel gegen