Augustinsson: Noch nie so viel Schnee in Bremen gesehen

Bremens Ludwig Augustinsson in Aktion.

Tom Weller/dpa/Archiv

Bremen. Werder Bremens Linksverteidiger Ludwig Augustinsson hält die Absage des Bundesligaspiels seiner Mannschaft bei Arminia Bielefeld am vergangenen Sonntag für richtig.

Das Verletzungsrisiko wäre zu groß gewesen, sagte der 26-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde. „Es wäre auch kein normales Fußballspiel geworden, eher ein Kampfspiel.“ Die Partie in Ostwestfalen war wegen des massiven Wintereinbruchs i