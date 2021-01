Torhüter Michael Zetterer.

picture alliance / Jörg Sarbach/dpa/Archivbild

Bremen. Werder Bremen holt Torwart Michael Zetterer vom niederländischen Erstligisten PEC Zwolle zurück an die Weser.

Der Leihvertrag für den 25-Jährigen werde mit sofortiger Wirkung beendet, teilte der Fußball-Bundesligist am Samstagabend mit. Zetterer wird bereits am Sonntag in Bremen erwartet, muss sich wegen der aktuellen Corona-Bedingungen aber erst