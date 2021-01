Bremens Maximilian Eggestein in Aktion.

Carmen Jaspersen/dpa/Archivbild

Bremen. Fußball-Profi Maximilian Eggestein möchte Werder Bremen trotz der sportlichen und wirtschaftlichen Probleme der vergangenen anderthalb Jahre vorerst nicht verlassen.

„Ich werde in der Rückrunde hier sein. Und ich habe in der Kabine auch niemanden gesehen, der einen Koffer mitgebracht hat“, sagte der 24 Jahre alte Mittelfeldspieler am Mittwoch in einer digitalen Medienrunde.Eggestein hatte seinen Vertra