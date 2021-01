Bremens Ömer Toprak und Leverkusens Patrik Schick im Zweikampf.

Wolfgang Rattay/Reuters POOL/dpa

Bremen. Werder Bremen hofft weiter auf den Einsatz seiner angeschlagenen Spieler Ömer Toprak und Davie Selke im anstehenden Bundesligaspiel gegen den FC Schalke 04.

Der zuletzt starke Innenverteidiger Toprak und Stürmer Selke befänden sich nach wie vor in Behandlung, sagte Bremens Leiter Profifußball, Clemens Fritz, am Dienstag in einer Medienrunde. „Es besteht durchaus Hoffnung fürs Wochenende. Da mü