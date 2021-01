Bremens Ömer Toprak liegt beim Spiel gegen Hertha BSC verletzt auf dem Rasen.

Soeren Stache/dpa-Zentralbild/POOL/dpa

Berlin. Werder Bremen muss wahrscheinlich doch nicht für längere Zeit auf Ömer Toprak verzichten.

Eingehende Untersuchungen am Sonntag ergaben, dass sich der zuletzt so formstarke Verteidiger beim 4:1-Sieg bei Hertha BSC am Samstag eine schwere Stauchungsverletzung im Sprunggelenk zugezogen hat. Das teilte der Fußball-Bundesligist mit.