Bremen. Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat vor dem Freitagabendspiel in der Fußball-Bundesliga davor gewarnt, den Gegner 1.

FC Köln zu unterschätzen. „Die allgemeine Stimmung, dass das ein Pflichtsieg für uns ist, kann ich nicht teilen. Das wird ein hartes Stück Arbeit für uns“, sagte Kohfeldt am Donnerstag. Die Bremer sind mit neun Punkten aus sechs Spielen überraschend gut in die Saison gestartet, während die Kölner noch auf den ersten Sieg warten. Dennoch sieht Kohfeldt seine Mannschaft nicht als Favorit. „Wir haben lange nicht mehr verloren und sind deswegen selbstbewusst. Aber wenn wir nur ein Prozent nachlassen, dann sind wir chancenlos gegen Köln.“

Zu personellen Fragen wollte sich Kohfeldt mit Blick auf die Partie am Freitag (20.30 Uhr/DAZN) nicht äußern. „Patrick Erras kehrt zurück, alles andere müssen wir abwarten“, sagte der Bremer Trainer. So ist der Einsatz von Stürmer Davie Selke weiter fraglich, Torjäger Niclas Füllkrug fehlt definitiv.

Keine Rolle spielt für Kohfeldt mehr der 6:1-Sieg am letzten Spieltag der vergangenen Saison, durch den sich die Bremer noch in die Relegation retteten. „Es war für uns mit Sicherheit eine ganz besondere Partie. Aber das hat mit dem Spiel am Freitag nichts mehr zu tun und spielt in unserer Vorbereitung auch keine Rolle.