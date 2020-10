Bremen. Werder Bremen reist mit großen personellen Sorgen im Angriff zum Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt.

Definitiv fehlen werden dem norddeutschen Fußball-Bundesligisten am Samstag (15.30 Uhr/Sky) Niclas Füllkrug (Wadenverletzung) und Davie Selke (Leistenprobleme). Ein großes Fragezeichen steht noch hinter dem Einsatz von Yuya Osako. Die Knieverletzung des Japaners, der am Sonntag gegen Hoffenheim ausgewechselt werden musste, ist zwar nicht so schlimm wie befürchtet. Ein Einsatz in Frankfurt könnte aber dennoch zu früh für Osako kommen.

„Wir haben trotzdem noch ein paar Spieler, die Tore schießen können“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt. Der Bremer Trainer setzt vor allem auf den Amerikaner Josh Sargent, den er noch einmal explizit lobte. „Ich habe in dieser Saison noch nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, eine Startelf ohne Josh Sargent zu bilden“, sagte Kohfeldt. Kritischer sieht der Werder-Coach dagegen Milot Rashica, der immer noch körperliche Defizite hat und in Frankfurt kein Kandidat für die Startelf ist.

Verzichten müssen die Bremer in Frankfurt zudem auf die verletzten Ludwig Augustinsson und Patrick Erras sowie Felix Agu, der sich nach seinem positiven Corona-Test weiter in häuslicher Quarantäne befindet. Kohfeldt freut sich dennoch auf die Partie. „Wir haben uns mit acht Punkten eine Ausgangsposition erarbeitet, dass wir ohne großen Druck nach Frankfurt fahren können.“