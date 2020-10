Bremen. Werder Bremen muss womöglich längere Zeit auf Yuya Osako verzichten.

Der japanische Angreifer musste am Sonntag beim 1:1 gegen 1899 Hoffenheim kurz vor dem Ende wegen einer Knieverletzung ausgewechselt werden. „Ich habe noch mit keinem Mediziner gesprochen, aber als Fußballer würde ich sagen, das sah nicht gut aus“, sagte Werder-Coach Florian Kohfeldt. „Hoffen wir das Beste - für uns und für ihn.“

Osako war bereits in der 37. Minute für Niclas Füllkrug eingewechselt worden, der mit Wadenproblemen vom Platz musste. Ob auch der bislang beste Bremer Torschütze in dieser Saison länger pausieren muss, konnte Kohfeldt unmittelbar nach dem Spiel noch nicht sagen. Die Bremer gastieren in der Fußball-Bundesliga am nächsten Samstag bei Eintracht Frankfurt.