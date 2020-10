Bremens Marco Friedl jubelt

Bremen. Für Werder Bremens Verteidiger Marco Friedl ist mit seinem ersten Fußball-Länderspiel für Österreich in der vergangenen Woche gegen Griechenland (2:1) ein „Kindheitstraum in Erfüllung“ gegangen: „Ich habe lange darauf hingearbeitet“, sagte der 22 Jahre alte Abwehrspieler am Mittwoch in einer Medienrunde.