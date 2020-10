Bremen. Davy Klaassen vom Fußball-Bundesligisten Werder Bremen rechnet in der Transferperiode bis Montag mit einer Rückkehr zu Ajax Amsterdam.

„Ich gehe davon aus, dass es klappen wird“, sagte der Niederländer am Sonntag dem Onlineportal „deichstube.de“. „Aber ich will auch nicht zu früh jubeln, es ist noch nichts perfekt.“

Beide Vereine verhandeln derzeit noch um eine Ablösesumme. Zwischen 13 und 15 Millionen Euro fordert der finanziell klamme Bundesligist. So viel wollte Ajax bislang nicht zahlen. Zwei Jahre zuvor hatten die Bremer in etwa die gleiche Summe an den FC Everton überwiesen. Klaassen war damit Werders Rekordeinkauf. Nun aber will der 27 Jahre alte Mittelfeldspieler wieder für seinen Ex-Verein auflaufen, für den er bis 2017 aktiv war. „Ajax ist mein Verein. Das ist einfach so, deshalb möchte ich gerne zurück“, erklärte Klaassen.