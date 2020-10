Bremen lässt Nationalspieler nicht in Risikogebiete reisen

Frank Baumann, Geschäftsführer von Werder Bremen, bei einer Pressekonferenz.

Sina Schuldt/dpa/Archivbild

Bremen. Fußball-Bundesligist Werder Bremen will seine Nationalspieler in der bevorstehenden Länderspielpause bis auf eine Ausnahme nicht in Coronavirus-Risikogebiete schicken.