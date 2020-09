Bremen. Abwehrspieler Marco Friedl von Werder Bremen sieht nach dem Fehlstart in die Fußball-Bundesliga schon im zweiten Saisonspiel beim FC Schalke 04 eine Schlüsselpartie.

„Es treffen zwei Mannschaften aufeinander, die den ersten Spieltag vermasselt haben. Das wird ein wichtiges Spiel für die nächsten Wochen. Wir wollen nicht gleich unten reinrutschen“, sagte der 22 Jahre alte Österreicher am Mittwoch in einer Medienrunde in Bremen.

Werder verlor zum Auftakt mit 1:4 gegen Hertha BSC, während die Schalker sogar mit 0:8 beim FC Bayern München untergingen. Beide Teams kommen zudem aus einer völlig missratenen vergangenen Saison, in der die Bremer beinahe abgestiegen wären und Schalke in der Rückrunde 16 Spiele sieglos blieb. Die Niederlage gegen die Berliner sei bei Werder „knallhart“ aufgearbeitet worden, sagte Friedl. „Jeder von uns weiß, um was es im Spiel gegen Schalke geht.“