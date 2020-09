Bremen. Werder Bremen muss zum Start der Fußball-Bundesliga auf Innenverteidiger Ömer Toprak verzichten.

Der Abwehrspieler habe sich im Training eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen und werde vorerst ausfallen, teilten die Norddeutschen am Mittwochabend mit. Der 31-Jährige werde zumindest beim Auftaktspiel am Samstag gegen Hertha BSC fehlen. Danach werde nach dem Verlauf seiner Reha entschieden, wann Toprak wieder ins Werder-Team zurückkehren könne, hieß es. Der zuvor von Borussia Dortmund ausgeliehene Verteidiger war wegen einer Kaufverpflichtung vor der neuen Saison für vier Millionen Euro fest zu den Bremern gewechselt.