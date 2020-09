Jena. Fußball-Bundesligist Werder Bremen ist in die zweite Runde des DFB-Pokals eingezogen.

Die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt setzte sich am Samstagabend bei Drittliga-Absteiger FC Carl Zeiss Jena vor 1600 Zuschauern mit 2:0 (0:0) durch. Joshua Sargent (49. Minute) und Tahith Chong (87.) erzielten die Tore. Zuvor hatten am Samstag sieben weitere Bundesligisten die zweite Runde erreicht. Am Freitag war Hertha BSC durch ein 4:5 bei Eintracht Braunschweig ausgeschieden.