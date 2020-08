Bremen. Werder Bremens Mittelfeldspieler Kevin Möhwald hat das Mannschaftstraining beim Fußball-Bundesligisten am Freitag verletzt abbrechen müssen.

Der 27-Jährige werde nun untersucht, teilten die Norddeutschen am Nachmittag mit. Möhwald hatte nach langer Verletzungspause erst am Montag beim 4:2-Testspielsieg der Bremer gegen den österreichischen Zweitligisten Austria Lustenau sein Comeback gegeben. Sein bis dato letztes Pflichtspiel bestritt er am 2. Spieltag der vergangenen Saison.