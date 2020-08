Bremen. Fußball-Bundesligist Werder Bremen reist heute ins Trainingslager nach Zell am Ziller.

Bis zum 25. August wird sich die Mannschaft von Trainer Florian Kohfeldt in Österreich auf die kommende Saison vorbereiten. Mit dabei sind auch die drei Neuzugänge Patrick Erras, Felix Agu und Romano Schmid. Während des Aufenthalts absolvieren die Bremer Profis zwei Testspiele. Am 19. August treffen die Hanseaten auf den österreichischen Erstligisten Linzer ASK. Fünf Tage später ist Austria Lustenau Gegner des viermaligen deutschen Meisters.