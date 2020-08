Bremen. Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat ein Testspiel gegen den Zweitliga-Aufsteiger Eintracht Braunschweig mit 2:0 (2:0) gewonnen.

Die Tore in dieser ersten Partie der Saisonvorbereitung erzielten Ludwig Augustinsson in der 15. und Davy Klaassen in der 21. Minute. Angreifer Milot Rashica gehörte am Sonntag nicht zum Bremer Kader. Als Begründung nannte Trainer Florian Kohfeldt die „offene Situation eines möglichen Wechsels“ bei dem von RB Leipzig und Aston Villa umworbenen Nationalspieler des Kosovo. Die Neuzugänge Felix Agu (VfL Osnabrück), Patrick Erras (1. FC Nürnberg) und Romano Schmid (Wolfsberger AC) standen dagegen in der Anfangsformation.