Wolfsburg. Werder Bremen und der VfL Wolfsburg starten mit Heimspielen in die neue Saison der Fußball-Bundesliga.

Europa-League-Qualifikant Wolfsburg beginnt am 19. oder 20. September gegen Bayer Leverkusen. Fast-Absteiger Bremen empfängt Hertha BSC im Weserstadion. Das geht aus dem am Freitag von der Deutschen Fußball Liga veröffentlichten Spielplan hervor. Die exakten Terminierungen stehen noch aus.

„Das Auftaktprogramm ist ordentlich, aber wir wissen nicht erst aus dem letzten Jahr, dass der Auftakt immer schwierig ist“, sagte Werder-Kapitän Niklas Moisander zum neuen Spielplan.

In dieser Saison gibt es aufgrund der späten Starts nur eine sehr kurze Winterpause. Nach dem letzten Spieltag des Jahres (18. bis 21. Dezember) geht es bereits am 2. Januar 2021 mit dem 14. Spieltag weiter. Offen ist derzeit, ob es in der neuen Runde eine Teilrückkehr der Zuschauer geben wird.