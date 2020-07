Bremen. Werder Bremens Außenverteidiger Jan-Niklas Beste wechselt auf Leihbasis zum SSV Jahn Regensburg in die 2.

Fußball-Bundesliga. Wie die Bremer am Donnerstag mitteilten, erhält der 21 Jahre alte frühere Junioren-Nationalspieler dort einen Zweijahresvertrag.

„Der SSV Jahn Regensburg ist ein sehr gut geführter Klub, der sich in den vergangenen Jahren in der 2. Bundesliga etabliert hat“, wird Werders Geschäftsführer Fußball, Frank Baumann in einer Vereinsmitteilung zitiert. „Wir hoffen, dass Jan-Niklas dort viel Spielpraxis sammeln kann und gestärkt zu uns zurückkehrt.“

Beste war im Sommer 2018 von Borussia Dortmund an die Weser gewechselt. Bei Werder kam er 28-mal in der Regionalliga zum Einsatz. Zuletzt war er an den niederländischen Erstligisten FC Emmen ausgeliehen.