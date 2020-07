Bremen. Werder Bremens Abwehrspieler Milos Veljkovic hat sich im Relegationsrückspiel beim 1.

FC Heidenheim am Montag einen kleinen Muskelfaserriss in der Wade zugezogen. Das ergaben nach Angaben des Fußball-Bundesligisten vom Donnerstag eingehende Untersuchungen in Bremen. Der serbische Innenverteidiger war beim 2:2 in Heidenheim, durch das Werder doch noch die Klasse hielt, nach 68 Minuten ausgewechselt worden. Die Bremer gehen davon aus, dass der 24-Jährige zum Trainingsauftakt wieder fit ist.