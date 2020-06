Bremen. Nach der vorläufigen Rettung im Abstiegskampf warnt Werder Bremens Aufsichtsratschef Marco Bode vor verfrühter Euphorie.

„Eine große Feier wird es heute nicht geben - und auch keine kleine. Wir müssen die Kräfte zusammenhalten“, sagte der frühere Fußball-Nationalspieler dem TV-Sender Sky am Samstag.

Zuvor hatten die Norddeutschen durch ein 6:1 (3:0) gegen den 1. FC Köln am letzten Bundesliga-Spieltag noch den Relegationsplatz erobert. Fortuna Düsseldorf muss nach dem 0:3 (0:1) bei Union Berlin den Gang in die 2. Liga antreten. „Da ist mehr als ein Danke angebracht“, sagte Bode an die Adresse der Berliner.

Von überschäumender Freude war Bode aber weit entfernt. „Es fällt mir noch schwer, eine Einordnung vorzunehmen. Das hängt noch von der Relegation ab“, sagte der 50-Jährige. Ob der 1. FC Heidenheim oder der Hamburger SV der Gegner in den zwei Relegationspartien ist, sei ihm gleichgültig. „Jetzt ist die Tür wieder offen, ich bin sehr optimistisch, dass wir es schaffen können“, versicherte Bode.