Bremen. Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt hat vor dem entscheidenden Spiel im Abstiegskampf gegen den 1.

FC Köln an die eigenen Anhänger appelliert, wegen der Corona-Beschränkungen nicht zum Weserstadion zu kommen. „Es ist in diesen Zeiten nicht möglich, deshalb bitte ich schweren Herzens, das alle zu Hause bleiben“, sagte Kohfeldt am Freitag.

Vor vier Jahren hatten die Werder-Anhänger ihrem Team am letzten Spieltag der Fußball-Bundesliga einen begeisternden Empfang bereitet und die Spieler so noch einmal auf die wichtige Partie gegen Eintracht Frankfurt eingestimmt. Am Samstag wird es diese Bilder aller Voraussicht nach nicht geben. „Es wird eine Fahrt unter uns“, sagte Kohfeldt zur Anfahrt zum Stadion am Samstag. „Auch wenn jeder weiß, wie wichtig die Fans für uns sein können und in der Vergangenheit auch immer schon waren.“

Werder muss gegen Köln unbedingt gewinnen und ist zudem noch auf Schützenhilfe des 1. FC Union Berlin gegen Fortuna Düsseldorf angewiesen. Nur so haben die Bremer noch eine Chance auf die Relegation. Einen Spieltag vor Schluss hat Werder zwei Punkte und vier Tore Rückstand auf Düsseldorf.