Bremen. Werder Bremen muss im Abstiegskampf-Showdown gegen den 1. FC Köln womöglich auf Milot Rashica verzichten. Der 23-Jährige brach das Training am Mittwoch vorzeitig ab.

Rashica verletzte sich in einem Zweikampf am Knöchel. Ob der Offensivspieler gegen Köln am Samstag (15.30 Uhr/Sky) mitwirken kann, ist noch unklar, da weitere Untersuchungen zunächst noch ausstanden.

Mit sieben Saisontreffern ist Rashica in dieser Spielzeit der beste Bundesliga-Torjäger des Tabellenvorletzten, der am 34. Spieltag unbedingt gewinnen muss, um noch eine Chance auf den Relegationsplatz zu haben. Der Kosovare befindet sich allerdings seit Wochen im Formtief und traf zuletzt in der Hinrunde. Bei der 1:3-Niederlage gegen den FSV Mainz 05 am vergangenen Samstag kam Rashica nicht zum Einsatz.

Defensivspieler Sebastian Langkamp fehlte bei der Werder-Trainingseinheit am Mittwoch wegen Oberschenkelproblemen. Theodor Gebre Selassie und Kevin Vogt trainierten individuell.