Bayerns Thomas Müller und Bremens Marco Friedl (l-r.) im Zweikampf um den Ball. Foto: Martin Meissner/AP-Pool/dpa

München. Mit seinem 46. Saisontor schießt Robert Lewandowski die Bayern in der Bundesliga zum achten Titelgewinn nacheinander. Ein 1:0 müssen die Münchner dabei im Bremer Regen am Ende in Unterzahl ins Ziel retten.