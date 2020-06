Bremen. Der Schweizer Nationalspieler Michael Lang kehrt nach der laufenden Saison von Werder Bremen zu Borussia Mönchengladbach zurück.

Der Außenverteidiger war bis zum Ende der Spielzeit an Werder ausgeliehen, konnte sich dort aber nicht durchsetzen. „Wir streben da keine Verlängerung an“, sagte Bremens Geschäftsführer Frank Baumann am Montag. Lang (29) hat bei Borussia Mönchengladbach noch einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Ob er beim Fußball-Bundesligisten am Niederrhein eine Perspektive hat, bleibt abzuwarten.