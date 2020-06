Bremen. Werders früherer Meister-Stürmer Ailton macht sich sehr große Sorgen um den Bremer Fußball-Bundesligisten.

„Ich habe nicht nur ein bisschen Angst, ich habe sogar sehr viel Angst“, sagte der Brasilianer (46) im Interview von „deichstube.de“. Allerdings hofft Ailton, dass der erste Abstieg seit 40 Jahren doch noch vermieden werden kann. „Aber ich bin auch Optimist und sehe die Chance, sich gegen Paderborn, Mainz und Köln noch zu retten. Die Relegation wird es jedoch wohl werden“, sagte Ailton. Werder tritt morgen im Kellerduell beim Tabellenletzten SC Paderborn an.

Besonders für seinen alten Teamkollegen Claudio Pizarro, der seine Laufbahn nach dieser Saison beenden will, täte ihm der Abstieg leid. „Das hätte Claudio nicht verdient. Ich hätte Claudio ein Karriereende mit vielen Partys und Siegen gewünscht. Aber nicht so etwas wie Corona, Verletzungen und Abstiegskampf“, sagte Ailton. „Aber wer weiß: Vielleicht wird er ja in den letzten Spielen noch mal wichtig für Werder. Das würde mich unheimlich freuen.“