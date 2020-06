Bremen. Werder Bremens Angreifer Josh Sargent ist sich vor dem Duell mit dem SC Paderborn der Bedeutung der Partie für die stark abstiegsbedrohten Norddeutschen bewusst.

„Wir müssen gewinnen“, wird der 20 Jahre alte US-Amerikaner auf der Website des Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga am Dienstag zitiert. „Niemand will dafür stehen, mit Werder in die zweite Liga abgestiegen zu sein“, sagte er und ergänzte: „Dieser Klub hat eine großartige Historie. Niemand von uns will diesen Klub, diese Stadt enttäuschen. Wir werden bis zum Ende kämpfen, damit das nicht passiert.“

Vor dem 31. Spieltag liegt Werder fünf Punkte vor dem Tabellenletzten Paderborn. Der Rückstand auf Fortuna Düsseldorf auf dem Relegationsplatz beträgt drei Zähler.