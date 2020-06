Bremen. Werder Bremen hat im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen.

Der Tabellen-Vorletzte unterlag daheim dem Nordrivalen VfL Wolfsburg am Sonntag mit 0:1 (0:0). Damit bleibt das Team von Trainer Florian Kohfeldt drei Punkte hinter dem Tabellen-16. Fortuna Düsseldorf und muss vier Spieltage vor Saisonende mehr denn je um den Klassenverbleib bangen. Das entscheidende Tor für die Gäste erzielte Wout Weghorst in der 82. Minute per Kopf. Die Wolfsburger nehmen als Tabellensechster weiter Kurs auf die Qualifikation für die Europa League.