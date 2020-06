Bremen. Mit seinem 308.

Einsatz in der Fußball-Bundesliga hat Eintracht Frankfurts Makoto Hasebe mit dem Ex-Profi Bum-Kun Cha als asiatischer Rekordspieler gleichgezogen. Das teilte der Datendienstleister Opta am Mittwochabend mit. Der 36 Jahre alte Japaner stand im Nachholspiel bei Werder Bremen in der Startelf der Hessen und kommt nun auf ebenso viele Partien in der Bundesliga wie der Südkoreaner Bum-Kun Cha, der für Darmstadt, Frankfurt und Leverkusen 308 Mal in der Bundesliga spielte. Dritter in der Liste ist der Iraner Medhi Mahdavikia mit 255 Bundesliga-Partien.