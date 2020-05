Bremen. Werder Bremens Trainer Florian Kohfeldt geht davon aus, dass Kevin Vogt im Spiel beim FC Schalke 04 am Samstag wieder dabei ist.

„Die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass er uns auf Schalke zur Verfügung steht“, sagte Kohfeldt am Dienstagabend nach dem 0:0 gegen Borussia Mönchengladbach. Gegen die Gladbacher hatte der Defensivspieler wegen einer Hüftprellung, die er sich im Spiel beim SC Freiburg zugezogen hatte, gefehlt. „Heute war es ganz knapp mit einem Einsatz, es hat am Ende nicht ganz gereicht. Ich denke, dass es gegen Schalke klappt“, sagte Kohfeldt, der in Gelsenkirchen auf den gelbgesperrten Milos Veljkovic verzichten muss.