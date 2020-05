Der ehemalige Fußball-Nationalspieler Per Mertesacker spricht bei einer Pressekonferenz. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

Julian Stratenschulte/dpa/Archivbild

London. Der einstige Fußball-Weltmeister Per Mertesacker hat aus der Ferne beim 1:0-Sieg mit seinem langjährigen Club Werder Bremen am Samstag in Freiburg mitgefiebert.