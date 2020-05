Freiburg im Breisgau. Coach Christian Streich vom SC Freiburg hat seinen Trainerkollegen Florian Kohfeldt trotz der schweren sportlichen Krise bei Werder Bremen demonstrativ gelobt.

Kohfeldt sei „ein absoluter Fußballfachmann und durch und durch grün-weiß, da geht nicht mehr. Menschlich ist er total in Ordnung und ein ganz reflektierter Mann“, sagte Streich einen Tag vor dem Duell beider Clubs am Samstag.

Streich lobte die Bremer Verantwortlichen dafür, dass sie trotz akuter Abstiegsgefahr am 37-jährigen Kohfeldt festhalten. „Ich bin froh, dass es so gemacht wird“, sagte Streich. Kohfeldt habe „richtig Qualität“. Er könne sich in Kohlfeldts Lage hineinversetzen, da er selbst mit den Freiburgern 2015 im Abstiegskampf gesteckt habe, aber ebenfalls von seinen Bossen nicht in Frage gestellt wurde.

„Die Situation ist bedrückend, hoffentlich nicht erdrückend“, sagte Streich. „Du hast schlaflose Nächte und auch Versagensängste. Es ist eine schwierige psychische Situation, die einen sehr viel Kraft kostet.“