Bremen. Werder Bremens Geschäftsführer Fußball, Frank Baumann, rechnet in Bezug auf einen möglichen Transfer von Stürmer Milot Rashica nicht mit einer baldigen Entscheidung.

„Bis jetzt ist noch kein Club an uns herangetreten mit einem konkreten Angebot, wo wir uns dann auch mit beschäftigen können“, sagte der 44-Jährige im am Samstag gesendeten Podcast „Die NDR 2 Bundesligashow“. Was die Zukunft des auf dem Transfermarkt wertvollsten Bremer Profis angeht, sei man beim Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga aktuell „sehr entspannt“.

Baumann rechnet damit, dass der Transfermarkt wegen der Corona-Krise erst deutlich später in Gang kommt als sonst. Er wisse, „dass Spieler wie Milot natürlich bei anderen Clubs - auch bei sehr, sehr interessanten Clubs, die in der Champions League spielen und spielen werden - natürlich auf dem Zettel stehen.“

Selbst diese Clubs müssten aufgrund der Pandemie derzeit jedoch „ein Stück weit auf die Bremse treten und deswegen ist es so, dass da definitiv keine zeitnahe Entscheidung ansteht und wir nach wie vor auch die Möglichkeit, dass Milot nächstes Jahr in Bremen spielt, nicht komplett ausschließen sollten.“

Der 23 Jahre alte Nationalspieler des Kosovo kann aufgrund einer Ausstiegsklausel in seinem bis zum 30. Juni 2022 gültigen Vertrag die Bremer in diesem Sommer verlassen. Rashica war zuletzt bereits mit RB Leipzig und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht worden.