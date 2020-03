Bremen. Werder Bremens Routinier Theodor Gebre Selassie hat sich angesichts der Coronavirus-Pandemie für eine Unterbrechung des Spielbetriebes in der Fußball-Bundesliga ausgesprochen.

„Ich denke, es gibt keine andere Lösung. Wenn es keine Begrenzung gibt, wird es monatelang dauern. Dann treffen sich die Menschen immer weiter und stecken sich an“, sagte Gebre Selassie am Donnerstag in einer Medienrunde in Bremen. Eine temporäre Aussetzung der Spiele sei auch besser, als Geisterspiele durchzuführen. „Ich finde es einfach bitter, ohne Fans zu spielen. Das macht aus meiner Sicht nicht so viel Sinn“, sagte der 33-Jährige.