Malaika Mihambo in Leipzig. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Leipzig. Die Berlinerin Lisa Marie Kwayie und der Wolfsburger Deniz Almas haben bei den deutschen Hallenmeisterschaften der Leichtathleten in Leipzig die Sprint-Titel erobert, Weitsprung- Weltmeisterin Malaika Mihambo glänzte am Samstag im 60-Meter-Finale als Zweite in 7,22 Sekunden.