Vechta. Basketball-Bundestrainer Henrik Rödl hat die beiden Debütanten Joshua Obiesie aus Würzburg und Jan Niklas Wimberg vom Zweitligisten Chemnitz in das Aufgebot für das EM-Qualifikationsspiel in Großbritannien am Montag (21.

00 Uhr/Magentasport) berufen. Das teilte der Deutsche Basketball Bund am Samstag mit. Das Duo, das am Freitag beim 83:69 gegen Frankreich in Vechta pausiert hatte, rückt für den Frankfurter Leon Kratzer und Robin Amaize von den EWE Baskets Oldenburg in den Kader.

„Ich will allen 14 Spielern Einsatzmöglichkeiten geben“, hatte Rödl die Rochade bereits nach der Partie gegen Frankreich am Freitagabend begründet. Die deutsche Mannschaft fliegt am Abend von Amsterdam aus nach Newcastle, wo am Montag das zweite Spiel der Qualifikation ansteht. Deutschland tritt in der Gruppe außer Konkurrenz an, weil die Mannschaft als Teil-Gastgeber der Europameisterschaft 2021 bereits qualifiziert ist.