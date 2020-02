Hildesheim. Die Netzhoppers KW-Bestensee haben im Kampf um die Playoff-Plätze in der Volleyball-Bundesliga eine herbe Enttäuschung erlebt.

Beim bisherigen Tabellenvorletzten Grizzlys Giesen in Hildesheim unterlagen die Brandenburger am Mittwochabend verdient mit 1:3 (16:25, 25:13, 20:25, 21:25). Die Mannschaft von Trainer Mirko Culic bleibt damit als Tabellenneunter außerhalb der Ränge, die am Ende der Hauptrunde zur Teilnahme am Viertelfinale berechtigen.

Die Netzhoppers wurden von einem Blitzstart ihres Gegners überrumpelt. Über die Stationen 8:2 und 16:8 ließen die Giesener ihren Gästen im ersten Satz nicht den Hauch einer Chance. Das Team aus Bestensee zeigte in der Abwehr eklatante Schwächen. Auch die Angreifer Dirk Westphal und Casey Schouten kamen am Netz nicht wie gewohnt zum Zuge.

Das Geschehen änderte sich danach grundlegend. Zwei Asse in Folge vom Kanadier Luke Herr bescherten den Netzhoppers im zweiten Durchgang eine komfortable 11:5-Führung. Unter Regie von Herr agierten fortan auch Westphal und Schouten zielstrebiger.

Die Gäste schienen nach dem deutlichen 25:13 im zweiten Satz auf gutem Weg. Doch ihr Aufbäumen erwies sich als Strohfeuer. Giesen übernahm danach wieder das Kommando. Die Brandenburger begünstigten das Spiel ihres Gegners freilich auch durch beträchtliche Mängel im Block sowie durch eine insgesamt schwache Annahme. Fünf Matchbälle hatten die Giesener am Ende, den dritten nutzten sie per Block.