Hannover. Hannover 96 hat Stürmer-Talent Simon Stehle langfristig an den Verein gebunden.

Der 18 Jahre alte Angreifer unterschrieb nach Angaben des Fußball-Zweitligisten vom Dienstag einen Vertrag bis zum 30. Juni 2022. Stehle trainiert seit Beginn des Jahres bei den Profis mit und erzielte bei seinem Zweitliga-Debüt in Fürth am 9. Februar nach seiner Einwechslung gleich ein Tor. „Simon ist ein richtig guter Junge, der sich in der U19 mit überragenden Leistungen und vielen Scorerpunkten für einen Vertrag empfohlen hat“, sagte Sportdirektor Gerhard Zuber. „Für sein Alter ist er körperlich bereits sehr weit.“