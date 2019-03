Delmenhorst. Der Fußball-Bundesligist SV Werder Bremen empfängt an diesem Freitag, 8. März, im Weserstadion Schalke 04. Das dk verlost unter seinen Abonnenten 2x2 Sitzplatzkarten.

Der 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga wird an diesem Freitag, 8. März, im Bremer Weserstadion eröffnet. Der SV Werder trifft dort ab 20.30 Uhr auf das kriselnde Team von Schalke 04. Das „Delmenhorster Kreisblatt“ verlost unter seinen Abonnenten 2x2 Eintrittskarten für diese Partie. Um an der Verlosung teilzunehmen, schreiben Sie einfach bis Donnerstag, 7. März, 8 Uhr, eine E-Mail mit dem Betreff „Werder-Karten“ an aktionen@dk-online.de. Bitte geben Sie Ihre vollständige Anschrift an.

Die Gewinner werden per Mail benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.