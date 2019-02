Werder-Kolumne: Was es braucht, ist eine kleine Siegesserie

Der Sportjournalist und gebürtige Delmenhorster Tino Polster analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Bundesliga und die Spiele des SV Werder. Der langjährige Medienchef des Bremer Fußball-Bundesligisten arbeitet u.a. für das Sportportal DAZN sowie die TV-Sender sportdigital und SPORT1 sowie die DFL.

Liebe Leser,

es ist noch gar nicht so lange her, da schickte Werder den VfB Stuttgart mit einem 6:2 in die Zweite Liga und rettete sich damit vor demselben Schicksal. Seitdem ist viel passiert. Montagsspiele, so wie das beschriebene, werden zum Beispiel wieder abgeschafft. Und der VfB kam zurück, droht nun aber erneut abzuschmieren. Markus Weinzierl, der Übungsleiter, blickte daher neidisch nach Bremen: So eine perfekte Einheit zwischen Sportchef und Trainer hätte er sich auch gewünscht. Stattdessen hauen sie sich im Ländle die Maultaschen um die Ohren und wiesen Michael Reschke, dem Sportvorstand, die Tür. Dass Weinzierl folgen könnte, liegt möglicherweise an Werder. Denn niemand erwartet etwas anderes als einen Bremer Erfolg. Nur einen Punkt holte Stuttgart aus den letzten sieben Spielen – Hoffnung liest sich anders.

SV Werder fehlt die Konstanz

Werder dagegen hat sich großen Kredit erarbeitet. Und das, obwohl die Mannschaft nicht wirklich von Sieg zu Sieg eilt in der Liga. Ja, es ist grundsätzlich toll, was die Männer in Grün-Weiß in dieser Saison schon angeboten haben. Aber es könnte frei nach Franz Schubert Kohfeldts Unvollendete werden. Nicht missverstehen: Punkte aus Berlin zu entführen, bedeutet verdammt harte Arbeit. Gegen Pal Dardais Team sollte man besser in American-Football-Montur antreten. Aber dieses Spiel gegen einen Gegner mit ähnlichen Ambitionen deckte es wieder auf: Werder ist zwar irgendwie dran, aber ob sie am Ende auch wirklich drin sind in den Rängen sieben oder besser, bleibt höchst zweifelhaft. Die Bremer brauchten ein Schoßkind des Glücks als Retter. CP 4 als Gustav Gans des Fußballs – und die Erkenntnis: Glück hat tatsächlich etwas mit Tüchtigkeit zu tun. Was fehlt dem Team von Florian Kohfeldt eigentlich? Auf jeden Fall Konstanz. Was es braucht, ist eine kleine Siegesserie. Immer wenn man denkt, jetzt geht es los – Pustekuchen! Dabei hat Werder den besten Torschussvorbereiter der Liga: Niemand legte häufiger zum finalen Schuss auf als KK, Kapitän Kruse. Nur der Ertrag daraus ist einfach zu gering. Die Nr. 1 der internen Torschützenliste heißt immer noch Maxi Eggestein mit – wow – fünf Treffern. An diesem Freitagabend sollte nichts schiefgehen, Stuttgart hat zuletzt 2006 in Bremen gewonnen. Aber dann folgt die Partie in Wolfsburg. Wieder ein Test gegen Europa-Konkurrenz. Serie jetzt!