Fußball-Schach in Werders zweitem Wohnzimmer

Der Sportjournalist und gebürtige Delmenhorster Tino Polster analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Bundesliga und die Spiele des SV Werder. Der langjährige Medienchef des Bremer Fußball-Bundesligisten arbeitet u. a. für das Sportportal DAZN sowie die TV-Sender sportdigital und SPORT1 sowie die DFL.

Liebe Leser,

Markus Rosenberg? Ja, der Werder-Schwede, der für Boubacar Sanogo in der Champions League das Sensationstor gegen Real Madrid aufgelegt hat. In Genua brachte sein Last-minute-Treffer die Verlängerung und dann die Königsklasse. Was er jetzt macht? Spielt mit 36 Jahren immer noch europäisch. War Donnerstag in der Europa League mit Malmö FF gegen den FC Chelsea am Ball. Man könnte sagen, er ist die schwedische Vorstufe zu Claudio Pizarro.

Markus Rosenberg ist da, wo Werder gerne wäre. Was in Malmö bei einem Club mit einem Gehaltsetat von 11 Millionen Euro klappt, müsste doch auch an der Weser zu schaffen sein. Zugegeben, während der Gruppenphase ist nicht jede Nacht in der Europa League magisch, aber wenn zum Beispiel Chelsea mit Eden Hazard und Gonzalo Higuain kommt, würde das Flutlicht im Weser-Stadion vor Freude heller leuchten.

Es gibt Indizien, die da Hoffnung machen. Werder hat einen Kader, der schlagkräftige Alternativen bietet. Neun Jokertore, mehr gelangen zuletzt in der Vizemeister-Saison 2007/08.

Nur Borussia „Alcácer“ Dortmund wechselte in dieser Spielzeit noch erfolgreicher ein. Das ist eine echte Qualität, genauso wie die Verlässlichkeit, mit der die Bremer in jedem Spiel getroffen haben. Und dann wäre da noch der „Taktik-Flo“. Florian Kohfeldt und sein Trainer- und Scoutingteam zeigen sich extrem lernfähig.

Weniger Dominanz für mehr Ertrag

Beim BVB gingen sie es im Pokal deutlich defensiver an als in der Liga – Erfolg bekannt. Und gegen Augsburg rieb man sich verwundert die Augen. Weniger Dominanz für mehr Ertrag: Mit fünf Abschlüssen, die direkt auf das Tor kamen, vier Tore erzielt. Das kann derzeit nur noch Hertha BSC.

Anzeige Anzeige

Ja, die Berliner fertigten Borussia Mönchengladbach auf noch extremere Weise mit 3:0 ab. Vier Schüsse auf das Tor bei 29 Prozent Ballbesitz. Wir dürfen gespannt sein, wie das an diesem Samstag aussieht – Fußball-Schach für Fortgeschrittene mit Remis-Verdacht!

Aber das Berliner Olympiastadion ist ja so etwas wie ein zweites Bremer Wohnzimmer. Mehr als 10.000 grün-weiße Fans werden da sein. Durch die vielen Pokalfinalteilnahmen genießt Werder seit Jahrzehnten rund um Berlin sehr viele Sympathien. Siegen für Europa. Und demnächst gegen Markus Rosenberg? Nein, der Schwede hört auf. Hat er jetzt zumindest angekündigt. Zum dritten Mal übrigens.