Für Werder gibt es gegen Augsburg keine Entschuldigung mehr

Bremen. Der Sportjournalist und gebürtige Delmenhorster Tino Polster analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Bundesliga und die Spiele des SV Werder. Der langjährige Medienchef des Bremer Fußball-Bundesligisten arbeitet u. a. für das Sportportal DAZN sowie die TV-Sender sportdigital und SPORT1 sowie die DFL.

Liebe Leser,

dieses Feuerwerk vom Dienstag hat sich in die Werderherzen eingebrannt. Brillant, mitreißend, einfach Wahnsinn! Der Sieg im Pokal hatte so viele Aspekte, die unter die Haut gingen. Werder willensstark: In Dortmund zweimal hinten zu liegen, erst recht in der Verlängerung, und dann zu gewinnen – puh!

Die Botschaft lautet: Werder kann auch in der Bundesliga mehr. Werder stressresistent: Sie schlucken das 2:3 nach einem klaren Handspiel des BVB und regen sich zu Recht wahnsinnig auf. Und was passiert dann? Die Grün-Weißen verlieren sich nicht etwa in Verzweiflung, sondern kanalisieren Wut in Mut: Ausgleich!

„So ein Tor schießt nur Pizarro“

Werder wunderbar: Der Spieler, der die erste Ziffer seines Alters als Rückennummer trägt, schießt ein Tor, das so nur einer in Deutschland schießen kann – der Lieblings-Peruaner aller Werderfans! Ach, was heißt hier Werderfans – wer findet Claudio Pizarro eigentlich nicht irgendwie cool? Versenkt auch noch seinen Elfer. Man sollte sein geplantes Abschiedsspiel auf den „Sankt-Nimmerleins-Tag“ verschieben.

Und jetzt ein harter Schnitt: Nürnberg! Spätestens seit Dienstagabend wissen wir, wozu die verlorenen Punkte gut waren. Nein, sie haben nicht mit Absicht schlecht gespielt beim FCN. Aber wie so oft: Vor einer großen Partie, wie der in Dortmund, fehlten einfach ein paar Prozent. Und so holten die Bremer eben aus den letzten sechs Bundesliga-Spielen nur mickrige sechs Punkte. Morgen gegen Augsburg gibt es nun aber keine Entschuldigungen mehr.

Voller Fokus auf die Bundesliga, auch wenn der Weg nach Europa über Berlin führen könnte. Keine Entschuldigungen, auch wenn die letzten drei Heimspiele gegen den FCA alle verloren gingen. Auch nicht, dass es sicher günstigere Momente gibt, gegen Augsburg zu spielen. Der Lehmann-Effekt!

Mit dem Ex-Nationaltorwart als neuem Co-Trainer gewannen die Schwaben im Pokal und durchbrachen gegen Mainz eine lange Bundesliga-Sieglosserie. Jens Lehmann kam übrigens nicht im Helikopter zum Spiel, dafür zu spät auf die Bank.