Florian Kohfeldt muss Frust in Energie wandeln

Der Sportjournalist und gebürtige Delmenhorster Tino Polster analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die Bundesliga und die Spiele des SV Werder. Der langjährige Medienchef des Bremer Fußball-Bundesligisten arbeitet u. a. für das Sportportal DAZN sowie die TV-Sender sportdigital und SPORT1 sowie die DFL.

die Rolladen sind runter, das Transferfenster dicht. Und bei Werder hat niemand von außen auch nur reingeschaut. Nicht etwa enttäuschend, sondern ein gutes Zeichen. Endlich mal keine Notlage, die hektisches Handeln notwendig macht. Zufrieden sind sie trotzdem nicht am Osterdeich. Frag nach bei Florian Kohfeldt. Oder besser: Schau hin! Der bislang so souverän wirkende Trainer zeigt Nerven. Muss auf die Tribüne, setzt sich nach dem Unentschieden gegen Frankfurt weiter vehement mit Schiedsrichter-Entscheidungen auseinander, die durchaus vertretbar waren. Ein Workout am Sandsack wäre besser gewesen für die Verarbeitung entgangener Freuden. Nur einer statt hoch verdienter drei Punkte. Wieder eine Chance liegen gelassen, ein echtes Zeichen zu setzen. Viele Spieltage geht das jetzt schon. Gegner auf Augenhöhe oder darüber hätten sich über Niederlagen gegen Werder nicht beklagen dürfen. Sie alle kamen irgendwie darum herum. Bremen hat in dieser Saison durchschnittlich 55 Prozent Ballbesitz – nur Dortmund und München mehr. Die Bremer geben im Schnitt über 15 Torschüsse pro Spiel ab – Platz 3 hinter München und Hoffenheim, Werder ist die einzige Mannschaft, die in jedem Spiel mindestens einen Treffer bejubeln konnte. All das ist großartig, haste lange nicht gesehen. Aber jeder Plan und jeder Mensch braucht Bestätigung. Die bleibt beim Blick auf die Tabelle aus. Einen Brocken wie Frankfurt aus dem Weg zu räumen lässt Flügel wachsen.

Werder-Team muss cleverer werden

So kommt eher der Gedanke auf, dass die Aufgaben in der zweiten Hälfte der Rückrunde wieder richtig schwer werden. Kohfeldt muss jetzt Frust in Energie wandeln. Er kann das! Schwieriger wird sein, das Team cleverer zu machen. Max Kruse hat das allzu oft moniert. Das Tor von Rebic durfte niemals fallen – und die Hand von Ludwig Augustinsson? Der Schwede wird immer noch nicht wissen, warum er den Ball final so blockiert hat. Womit wir bei Standardsituationen sind. Florian Bruns heckte einst als Co-Trainer beim SVW tolle Varianten für Ecken und Freistöße aus und fehlt gar sehr: Werders letzte elf Saisontore fielen alle aus dem Spiel heraus. Eigentlich ein Qualitätsmerkmal, aber manchmal muss man auch „dreckig“ gewinnen. Zum Beispiel in Nürnberg und dann gegen Augsburg. Dann sieht auch die Tabelle schnell wieder besser aus.