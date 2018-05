Gersten. Ein Testspiel von Fußball-Bundesligist Werder Bremen bei SV Victoria Gersten ist am Sonntag wegen eines Unwetters abgebrochen worden.

Die Hanseaten gastierten einen Tag nach dem Bundesliga-Finale beim FSV Mainz 05 (2:1) bei SV Victoria Gersten in der Samtgemeinde Lengerich und führten dort bereits mit 4:0, ehe der Regen am Sonntag immer mehr zunahm und ein nahendes Gewitter zunächst für eine Unterbrechung sorgte. 15 Minuten später wurde die Partie in Gersten komplett abgebrochen.