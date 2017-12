Interview mit VfL-Trainer Thioune VfL-Trainer Daniel Thioune: Ziele dürfen keine Grenzen haben

Osnabrück. Seit dem 4. Oktober 2017 ist Daniel Thioune Cheftrainer des VfL Osnabrück – zunächst im Übergang nach der Entlassung von Joe Enochs, seit dem 8. November als Chefcoach mit Vertrag bis Saisonende. Im Interview sprachen wir mit dem 43-Jährigen über die aktuelle Lage beim VfL, aber auch über Freundschaft, Ziele und Leidenschaft.

Bevor wir über die aktuelle Lage sprechen, ein Blick zurück. Sie haben keinen Kollegen, sondern einen Freund als Cheftrainer abgelöst. Wie schwer ist Ihnen das gefallen, wie gehen Sie damit um?

Wer Joe kennt, weiß, dass er Loyalität nicht nur fordert, sondern auch gibt. Uns verbindet eine Freundschaft, aber natürlich ist die Situation so, wie sie jetzt ist, auch eine Belastung für eine Freundschaft. Ich kann mir vorstellen, wie es jetzt in ihm aussieht: Ich habe seine Mannschaft übernommen, mit der er noch eine Menge vorhatte und die man ihm genommen hat. Das ist nicht so leicht, das tut weh, und deshalb gehe ich damit sehr respektvoll um. Über Fußball kann man unterschiedlicher Meinung sein und diskutieren – aber ich bin nicht bereit, mit irgendjemand über Joe zu diskutieren. Er ist ein guter Trainer und ein toller Mensch, er hat meine maximale Wertschätzung. Das ist über Jahre gewachsen, wir haben im Nachwuchsleistungszentrum viel zusammen aufgebaut, er hat mich damals überhaupt zum VfL und in den Trainerjob geholt. Im Moment ist das sicher für uns beide nicht so leicht, aber ich bin sicher, dass unsere Freundschaft das aushält.

Wie fällt die Bilanz Ihrer ersten gut zwei Monate als Cheftrainer aus?

Ich habe im Oktober keine Luftschlösser gebaut, aber eine gewisse Erwartungshaltung geweckt, als ich sagte, dass wir einen Fußball spielen wollen, der nachhaltig Erfolg hat. Daran geknüpft war das konkrete Ziel, Weihnachten über dem Strich zu stehen. Das ist uns gelungen, und auch die Art und Weise, wie wir spielen wollen, ist zu erkennen, aber das brauchte Zeit. Wenn wir gleich in den ersten beiden Spielen gepunktet hätten, hätte das nichts mit meinen Zielen zu tun gehabt, sondern mit dem üblichen Effekt, dass da ein neuer Trainer steht. Mir war klar, dass dieser Prozess ein bisschen dauert, aber es ist klar zu erkennen, auf welchem Weg wir sind und wo wir hinwollen. Es gab Phasen, die teilweise sehr herausfordernd waren. In diesen Momenten war ich dankbar, dass ich mit Merlin Polzin und Alexander Ukrow enge Vertraute und Fachleute hatte, die von meinem Weg überzeugt waren und mich in meinem Handeln begleitet, bestärkt und unterstützt haben. ( Weiterlesen: Thioune holt ersten Dreier mit dem VfL)

Sehen Sie die Mannschaft als Abstiegskandidat?

Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich mich nicht mit dem Begriff Abstiegsangst auseinandersetzen will. Das drohte mir dann um die Ohren zu fliegen, als die Ergebnisse nicht stimmten. Irgendwo habe ich schon gehört, wir würden die Augen vor der Wahrheit verschließen. Natürlich sind wir da unten noch nicht raus, aber es entspricht nicht meiner Grundhaltung, darauf jeden Tag hinzuweisen. Das führt nur zu einer negativen Grundstimmung. Bei mir ist das Glas halb voll und nicht halb leer. Wir orientieren uns an Zielen und nicht an anderen. Wir unterschätzen unsere Situation nicht, aber wir gehen nicht mit Angst an die Aufgabe heran, sondern in dem Bewusstsein, dass wir alles tun, um unsere Qualität voll zu entfalten. Wenn wir das schaffen, dann reden wir über andere Ziele als Platz 15.

In der Defensive gibt es wenig echte Alternativen. Ist hier noch eine Verstärkung nötig und möglich?

Konstantin Engel ist voll im Training und wird uns zusätzliche Optionen geben, weil er variabel einsetzbar ist. Das hilft uns, weil wir in der Defensive tatsächlich nicht so viele Möglichkeiten haben. Deshalb würde ich mich freuen, wenn wir in der Innenverteidigung nachsteuern könnten, denn dort haben wir neben zwei gestandenen Spielern – Marcel Appiah und Adam Susac – junge Spieler wie Marcel Ruschmeier und Furkan Zorba, die Potenzial haben, aber die Stabilität im Zentrum noch nicht garantieren können. Deshalb würde uns da eine Verpflichtung helfen, denn es darf keine Option sein, Christian Groß aus seiner Position im Mittelfeld nach hinten zu holen, um dort Löcher zu stopfen. Ein kopfballstarker Mann mit Linksfuß, das wäre optimal. Wir haben Kandidaten im Blick.

Planen Sie in dieser Saison noch mit einem der Langzeitverletzten Bastian Schulz, Alexander Dercho, Christian Bickel und Halil Savran?

Am ehesten gilt das für Bastian Schulz, über den ich mir im täglichen Training ein Bild machen muss. Er ist ein ehrgeiziger Spieler mit hundertprozentiger Profieinstellung, aber er wird noch Zeit brauchen, und wir müssen Geduld haben. Alexander Dercho fällt bis zum Ende der Saison aus. Christian Bickel kann vielleicht im März im Mannschaftstraining einsteigen, was ihm bei einem Saisonschluss am 12. Mai nicht mehr viele Möglichkeiten lässt. Auch bei Halil Savran sind die Hoffnungen gering. Ich rechne mit keinem der drei und nehme es als positive Überraschung, wenn es anders kommt.

Wenn jetzt Sommer wäre, was würden Sie sich mit der Mannschaft zutrauen?

Schwer zu sagen. Für den Fußball, den ich spielen lassen möchte, braucht man eine gewisse Dynamik in allen Mannschaftsteilen, man braucht Außenstürmer mit viel Tiefgang, man braucht einen Neuner, der gegnerüberwindend ist, gerade auswärts. Das sind Elemente, die im Moment entwicklungsfähig sind. Die Mannschaft, so, wie sie jetzt dasteht, und die einzelnen Spieler haben aber schon gezeigt, dass sie Qualität mitbringen. Klar habe ich ein Bild im Kopf, und natürlich habe ich auch den Wunsch, selbst mal eine Mannschaft zusammenstellen zu dürfen, um meine Ideen umzusetzen. Erst dann kann man eine solche Frage vernünftig beantworten.

Sie legen Wert auf höchstmögliche Trainingsqualität und brauchen dazu Spieler in der zweiten Reihe, die mithalten und Druck ausüben können auf die erste Elf. Auf der anderen Seite bekommen etliche dieser Spieler wenig Wettkampfpraxis, weil es nach der Abmeldung der U21 nicht so recht zu klappen scheint mit den Spielen des Perspektivkaders. Vermissen Sie die U21?

Der einfachste Weg zur Wettkampfpraxis wäre eine U21, aber ich war Teil des Teams, das sich für die Alternative Perspektivkader entschieden hat. Unser Problem war, dass wir es vor allem aufgrund zahlreicher Verletzungen von Spielern aus dem Perspektivkader nicht wie geplant hinbekommen haben mit adäquaten Spielen. Darunter leiden Spieler wie Marcel Ruschmeier, Furkan Zorba, Kim Falkenberg oder Leon Tigges. Wir brauchen mehr Spiele gegen bessere Gegner. In den nächsten Wochen haben wir zweimal am Tag nach einem Test- bzw. Punktspiel Spiele gegen Rehden und Rödinghausen vereinbart, die dem Perspektivkader gute Möglichkeiten geben.

Das turbulente Jahr des VfL Osnabrück

Die Planung der nächsten Saison muss in Kürze beginnen, allerdings ist Ihr Vertrag bis zum 30. Juni 2018 befristet. Wie gehen Sie damit um? Was erwarten Sie vom Verein?

Der Verein hat mir nach dem Paderborn-Spiel das Vertrauen ausgesprochen und mir einen Vertrag bis zum Saisonende angeboten. Es war klar, dass es zunächst nichts Langfristiges sein konnte. Ich wollte diesen Schritt unbedingt gehen, aber mir war bewusst, dass ich Erfolg haben muss. Als Trainer im Profifußball hast du nur einen Pfeil, und deshalb war es beim VfL nicht nur eine Chance, sondern auch ein Risiko für mich. Ich hatte vorher Anfragen aus anderen Ligen und für andere Aufgaben. Diese Freiheit, vielleicht auch etwas ganz Neues anzufangen, wollte ich mir bewahren. Deshalb habe ich mich mit dem Verein so verständigt, dass man sich im Frühjahr zusammensetzt. Das Signal ist da für ein Gespräch mit Benjamin Schmedes im Trainingslager, man hat mir auch signalisiert, dass man mit der Entwicklung der Mannschaft sehr einverstanden ist. Da sind wir völlig offen. Mein Wunsch ist es, ab dem 1. Juli Trainer zu sein beim VfL und etwas aufbauen zu können, aber ich habe keine Jobverlustangst. Ich habe als Trainer Ziele, ich möchte maximal hoch trainieren. Als Spieler habe ich es bis in die 2. Bundesliga gebracht, für ganz oben hat es nicht gereicht, also ist das mein Ziel als Trainer – ich will in die Bundesliga. Ich merke, dass die Art, wie wir spielen, wahrgenommen wird, dass ich wahrgenommen werde. Ich habe klare Ziele und Wünsche, bin aber für alles offen. Dann muss man sehen, wie das zusammenpasst.

Als wir mal über das Nachwuchsleistungszentrum gesprochen haben, beschrieben Sie, dass Sie darauf setzen, die Talente für den VfL emotional zu begeistern und Leidenschaft für die Sache zu wecken. Gilt das auch für Sie in Ihrem Verhältnis zum VfL?

Natürlich ist der VfL für mich ein besonderer Verein. Ich habe als Junge am Zaun gestanden und die Generation um Paul Linz und Neale Marmon angefeuert. Es ist ein Privileg für mich, dass ich als Spieler und jetzt als Trainer an der Bremer Brücke durch den Tunnel auf den Rasen gehen darf. Klar habe ich lila-weißes Blut, und das habe ich auch im Leistungszentrum versucht – die Jungs zu begeistern. Man sieht ja auch, was daraus geworden ist: In dieser Saison haben Jungs, die bei uns ausgebildet worden sind, schon über tausend Spielminuten gesammelt. Nehmen wir nur als ein Beispiel Sebastian Klaas. Den haben wir begeistert für den VfL und ihn ganz eng begleitet – das kriegen wir jetzt zurück, mit Leistung und Hingabe. ( Weiterlesen: VfL-Talent Klaas überzeugt)

Neuer Trainer, neuer Sportdirektor, neuer Präsident – sehen Sie sich als Teil eines Modernisierungs- und Erneuerungsprozesses beim VfL?

Der Verein ist dabei, sich komplett zu erneuern, das sieht man nicht nur am Personal, sondern auch an Strukturen, die aufgebrochen werden. Letztlich aber müssen wir alle uns an Ergebnissen messen lassen, wir müssen erfolgreichen Fußball spielen. Es hat sich im Fußball viel verändert, im Management und im Training. Vielleicht ist tatsächlich jetzt ein Moment da, in dem alle merken, dass dieser gefühlte Zweitligist einen neuen Nährboden braucht, um da wieder hinzuwachsen. Diese vielen Jahre in der 3. Liga haben nicht gutgetan, aber das ist der Ist-Zustand, besser sind wir im Moment nicht. Wir haben jetzt die Chance, dass man wieder den Schritt nach vorn gehen kann. Ich will jedenfalls nach oben, ich will vorankommen. Ich arbeite nicht mit dieser Leidenschaft, um Zweiter zu werden. Ziele dürfen keine Grenzen haben, sonst kommt man nicht ans Maximum. Wir investieren alles, und wenn das durch ein gutes Zusammenspiel aller Kräfte getragen wird – umso besser. Aber man kann so etwas nicht herbeireden, das muss wachsen. ( Weiterlesen: Benjamin Schmedes wird Sportdirektor beim VfL)