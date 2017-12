Heiligabend im Stadion: Über 100 kamen Aus New York zur Stadion-Tour an der Bremer Brücke

Osnabrück. Über 100 VfL-Freunde waren bei der Premiere dabei: Erstmals bot das Team vom VfL-Museum eine Stadionbesichtigung am Heiligabend an – mit Kinderpunsch, Glühwein und Spekulatius.

Nachdem bereits die erste Nachtführung durch die Bremer Brücke und das im Presseraum der Nordtribüne eingerichtete Museum guten Zuspruch gefunden hatte, waren die Organisatoren nun auch mit dem Versuch am Heiligabend zufrieden. „Die Resonanz übertrifft unsere Erwartungen“, sagte Torsten Erk aus dem VfL-Museumsteam, „warum soll das keine feste Einrichtung werden?“

Zusammen mit Vizepräsident Freddy Fenkes, der die Initiative zum VfL-Museum vor zehn Jahren mit Bernhard Lanfer gestartet hat, führte Erk zwei Gruppen durch das Stadion und zeigte anschließend einige der Exponate in den Ausstellungsvitrinen.

Jüngster Gast war Johannes Gurk. Der Dreijährige hängt am VfL wie Vater Olaf, der in New York bei einer französischen Bank arbeitet und die Stadionbesichtigung mit in das Programm des weihnachtlichen Heimatbesuchs eingebaut hatte.

Mit Horst von Dielingen, dem ältesten Gast bei der Tour durch Stadion und Museum, stellte sich Johannes zum Erinnerungsfoto. Der 84-Jährige aus dem Stadtteil Widukindland besucht seit 1946 die Spiele des VfL – was er mit einer handschriftlich geführten Kreuztabelle der Saison 1946/47 belegte.

Einer der Besucher hatte dem VfL-Museumsteam etwas mitgebracht: Detlev Manske trennte sich von einem kostbaren Stück seiner Sammlung und übergab Fenkes eine Stadionzeitung des Pokalspiels von 1975 gegen Borussia Dortmund.

Zehn Kinder und Jugendliche hatten ihren Spaß an der Stadiontour. Für sie war natürlich der Gang in die Spielerkabine des VfL der Höhepunkt.