Der Tag beim VfL Osnabrück VfL Osnabrück: Als Aachen vor 31 Jahren an der Brücke siegte

Osnabrück. Winterpause beim Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück: Zeit für ein paar Klassiker als Video-Spielbericht. Diesmal präsentieren wir einen bereits über 30 Jahre alten Spielbericht vom Klassiker Osnabrück gegen Aachen zu Top-Zweitligazeiten an der Bremer Brücke.

Video-Highlights: Ein vielleicht angesichts des Höhenfluges nervös startender VfL Osnabrück traf am 2. November 1986 – vor inzwischen über 30 Jahren – auf Alemannia Aachen in der 2. Bundesliga: Ein Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten VfL und seinem unmittelbaren Verfolger. Die im Aufstiegskampf erfahreneren Aachener gewannen das Spiel mit 2:0, die Osnabrücker erreichten nie in diesem Spiel ihr Level. Am Ende der Saison verpassten aber beide Teams den Aufstieg: Aachen als Fünfter, Osnabrück als Sechster.





Sprechstunde beim Präsidium: Ab dem 2. Januar haben die Mitglieder dazu jede Woche die Möglichkeit. Mehr dazu hier.

Anzeige Anzeige

Training: Ist in diesem Jahr keines mehr: Die Spieler befinden sich seit Samstagmittag im Weihnachtsurlaub.

Frühbucherrabatt: Für das Heimspiel gegen den Chemnitzer FC am 9. Februar um 19 Uhr unter Flutlicht an der Bremer Brücke bieten die Lila-Weißen erstmals einen Frühbucherrabatt auf Eintrittskarten an. Wer sich bis zum 24. Dezember Tageskarten für das Spiel gegen den Chemnitzer FC sichert, spart 25 Prozent auf den regulären Ticketpreis. Das Angebot gilt nur in dieser Woche und kann im Fanshop an der Bremer Brücke, über den Online-Shop, die Ticket-Hotline und die externen Vorverkaufsstellen wahrgenommen werden. Im Online-Shop gilt der Code „VFLXMAS“, um das Angebot wahrzunehmen.

Trainingslager: Die Mannschaft wird vom 4. bis 11. Januar 2018 ein Trainingslager in Spanien aufschlagen. Mehr dazu lesen Sie hier.

Ostercamp 2018: Vom 26. bis zum 28. März richtet die Akademie des Nachwuchsleistungszentrums des VfL Osnabrück erneut das traditionelle Ostercamp an der Illoshöhe aus. An drei Tagen gibt es von 10 bis 16 Uhr professionelles Training von lizenzierten Coaches aus dem Leistungszentrum. In der Teilnahmegebühr in Höhe von 130 Euro sind außerdem Verpflegung (Getränke, Obst, Mittagessen) und eine Trainingsausstattung (Trikot, Hose, Stutzen und Fußball) enthalten. Anmeldungen für das dreitägige Trainingscamp für Mädchen und Jungen im Alter zwischen 7 und 12 Jahren sind ab sofort möglich.

Mehr zur 3. Liga: Welche Spieler sind verletzt und was tut sich sonst noch so beim VfL Osnabrück und seinen Konkurrenten? Aktuelle Nachrichten aus der 3. Liga gibt es hier auf der NOZ-Themenseite.

Die nächsten Termine:

Samstag, 20. Januar 2018, 14 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - VfL

Samstag, 27. Januar 2018, 14 Uhr: VfL - Fortuna Köln

Samstag, 3. Februar 2018, 14 Uhr: Hallescher FC - VfL

Freitag, 9. Februar 2018, 19 Uhr: VfL - Chemnitz

Alle weiteren Spieltermine gibt es hier

Die Eckdaten der Winter-Vorbereitung:

2. Januar: Trainingsauftakt

2.-3. Januar: Leistungsdiagnostik

4. - 11. Januar: Trainingslager in Spanien

7 Januar: Testspiel im Trainingslager (Gegner noch offen)

10. Januar: Miniturnier im Trainingslager (gegen KV Mechelen/Belgien und FC Ingolstadt)

13. Januar: Testspiel bei VfL Wolfsburg U23

14. Januar: Testspiel gegen BSV Rehden (11.30 Uhr, Sportpark Illoshöhe)

Newsletter abonnieren: Stets zu Beginn der Woche informiert Sie der Newsletter aus der NOZ-Sportredaktion kostenlos und bequem per Mail über die aktuellen Themen beim VfL – sowie über die Geschichten und Ereignisse, die für die kommenden Tage rund um die Lila-Weißen zu erwarten sind. Wer sich noch nicht für diesen Dienst registriert hat, kann das an dieser Stelle tun.