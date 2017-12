Der Tag beim VfL Osnabrück VfL Osnabrück: Als Wollitz zweimal gegen den Tabellenführer traf

Osnabrück. Winterpause beim Fußball-Drittligisten VfL Osnabrück: Zeit für ein paar Klassiker. Und da bietet das Internet so einiges: Jeden Tag präsentieren wir einen Klassiker als Video-Spielbericht. Weiter geht es mit einer Partie des VfL Osnabrück gegen Bayer Uerdingen aus dem November 1991, als an der Bremer Brücke der Tabellenführer der 2. Bundesliga Nord geschlagen wurde.

Video-Highlights: Schiedsrichter Michael Marlbranc leitete im Herbst 1991 (24. November) das Flutlichtspiel des VfL Osnabrück gegen Bayer 05 Uerdingen – Endstand 3:1, Torschützen für den VfL waren Claus-Dieter Wollitz (2) und Ralf Balzis. „Mit Leidenschaft und Disziplin zum Sieg“ titelte damals die „Neue Osnabrücker Zeitung“. Der VfL Osnabrück schielte in jener Saison der zweigeteilten 2. Bundesliga nach der Wende auf die ersten sechs Plätze der Tabelle, die zur Teilnahme an der Aufstiegsrunde berechtigt hätten, verpasste dieses Ziel am Ende jedoch knapp. Hier der Spielbericht von Rolf Töpperwien für das ZDF von damals, in dem einige prominente Namen vorkommen: Bernd Dreher, Stephan Paßlack, Felix Magath oder Ralf Heskamp.





Sprechstunde beim Präsidium: Ab dem 2. Januar haben die Mitglieder dazu jede Woche die Möglichkeit.

Training: Ist in diesem Jahr keines mehr: Die Spieler befinden sich seit Samstagmittag im Weihnachtsurlaub – entweder zu Hause bei Ihren Familien oder in der weiten Welt.

Heiligabend beim VfL: „Warten auf das Christkind“ – unter diesem Motto bietet das VfL-Museum erstmals eine Heiligabend-Stadionführung an. Anmeldungen sind ab sofort möglich. Am 24. Dezember sind zwei Termine im Angebot: Um 12 und 14 Uhr startet jeweils eine 60-minütige Führung. Beim Rundgang durchs Stadion geht es unter anderem auf die Tribünen, in den Spielerbereich, ins Stadiongefängnis, in die Mixed-Zone – und abschließend in das VfL-Museum, wo Gebäck, Kinderpunsch und Glühwein auf die Teilnehmer warten. Ebenso dürfen sich die kleinen und großen Gäste auf weitere Überraschungen freuen. Start und Ziel ist jeweils der Eingang Nord an der Bremer Brücke. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl bittet das VfL-Museum um frühzeitige Anmeldung per E-Mail unter museum@vfl.de oder telefonisch unter 0160/2783816. Der Unkostenbeitrag beträgt für Kinder fünf Euro, für Erwachsene zehn Euro.

Fanartikelverkauf auf dem Weihnachtsmarkt: Der VfL Osnabrück ist auf dem Weihnachtsmarkt in Osnabrück vertreten. Am Stand der Heilpädagogischen Hilfe Osnabrück direkt vor dem historischen Rathaus gibt es bis zum 22. Dezember auch Fanartikel der Lila-Weißen zu kaufen. Passend zu besinnlichen Zeit wird unter anderem die VfL-Nikolausmütze angeboten.

Frühbucherrabatt: Für das Heimspiel gegen den Chemnitzer FC am 9. Februar um 19 Uhr unter Flutlicht an der Bremer Brücke bieten die Lila-Weißen erstmals einen Frühbucherrabatt auf Eintrittskarten an. Wer sich bis zum 24. Dezember Tageskarten für das Spiel gegen den Chemnitzer FC sichert, spart 25 Prozent auf den regulären Ticketpreis. Das Angebot gilt nur in dieser Woche und kann im Fanshop an der Bremer Brücke, über den Online-Shop, die Ticket-Hotline und die externen Vorverkaufsstellen wahrgenommen werden. Im Online-Shop gilt der Code „VFLXMAS", um das Angebot wahrzunehmen.

Trainingslager: Die Mannschaft wird vom 4. bis 11. Januar 2018 ein Trainingslager in Spanien aufschlagen.

Ostercamp 2018: Vom 26. bis zum 28. März richtet die Akademie des Nachwuchsleistungszentrums des VfL Osnabrück erneut das traditionelle Ostercamp an der Illoshöhe aus. An drei Tagen gibt es von 10 bis 16 Uhr professionelles Training von lizenzierten Coaches aus dem Leistungszentrum. In der Teilnahmegebühr in Höhe von 130 Euro sind außerdem Verpflegung (Getränke, Obst, Mittagessen) und eine Trainingsausstattung (Trikot, Hose, Stutzen und Fußball) enthalten. Anmeldungen für das dreitägige Trainingscamp für Mädchen und Jungen im Alter zwischen 7 und 12 Jahren sind ab sofort möglich.

Mehr zur 3. Liga: Welche Spieler sind verletzt und was tut sich sonst noch so beim VfL Osnabrück und seinen Konkurrenten?

Die nächsten Termine:

Samstag, 20. Januar 2018, 14 Uhr: SV Wehen Wiesbaden - VfL

Samstag, 27. Januar 2018, 14 Uhr: VfL - Fortuna Köln

Samstag, 3. Februar 2018, 14 Uhr: Hallescher FC - VfL

Freitag, 9. Februar 2018, 19 Uhr: VfL - Chemnitz

Alle weiteren Spieltermine

Die Eckdaten der Winter-Vorbereitung:

2. Januar: Trainingsauftakt

4. - 11. Januar: Trainingslager in Spanien

7 Januar: Testspiel im Trainingslager (Gegner noch offen)

10. Januar: Testspiel im Trainingslager (gegen KV Mechelen/Belgien)

13. Januar: Testspiel bei VfL Wolfsburg U23

14. Januar: Testspiel (Gegner noch offen)

